Уночі росія запустила по Україні 30 «шахедів». Сили оборони знищили 16 із них

У ніч на 1 жовтня російсько війська атакували Україну ударними БПЛА типу Shahed.

У неділю вночі окупанти здійснили повітряну атаку ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда в тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ у росії.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Усього Сили оборони зафіксували пуски приблизно 30 ударних дронів. Знищити вдалося 16 «шахедів».

Фото: Повітряні сили України

Сьогодні вночі, внаслідок авіаудару по Херсонській області, постраждали люди, також в Умані, внаслідок влучання по промисловій інфраструктурі в Умані виникли пожежі на складських приміщеннях.