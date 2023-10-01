За добу росіяни завдали 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 45 обстрілів з РЗСВ, – Генштаб

Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Розпочалася 585 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Сьогодні вночі Росія в черговий раз масовано атакувала Україну дронами.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Крім того, минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ворожих “шахедів” у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Новоселівське, Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки дронами, у Черкаській області є постраждалі.