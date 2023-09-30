Головне за суботу, 30 вересня: прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині, візит Жозепа Борреля

В Івано-Франківській області стався прорив нафтопроводу. В результаті загорівся приватний будинок і постраждали люди.

"О 17:00 поблизу селища Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, а також з поширенням вогню на приватний будинок", - йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлялося, що постраждали шестеро осіб, з них двоє дітей, яких госпіталізовано до лікарні.

Увечері голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що кількість потерпілих зросла до 9. Зокрема двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога. Ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 71 авіаційний ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

За добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 вересня – в нашій новині.

У суботу, 30 вересня, в Херсоні Ворожі снаряди влучили у гімназію, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, постраждали приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та навчальні класи місцевої гімназії. На щастя, ніхто не постраждав.

Бійці 92-ої бригади ЗСУ розповіли і показали, як воюють ударними FPV-дронами під Бахмутом та Кліщіївкою.

«FPV-дрони – це така маленька штучка за пів тисячі доларів, яка дуже часто може спрацювати краще за артилерію», - розповідає «Дарвін», оператор роти ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92-ої бригади ЗСУ.

За день підрозділ відправляє щонайменше 20 ударних дронів загальною вартістю близько 10 тисяч доларів. З них щонайменше кілька влучають в техніку противника.

Наприклад, на відео щойно підбита FPV-дроном російська самохідна артилерійська установка «НОНА-С», ціна якої коливається від 400 до 800 тисяч доларів. «Їхні артилерійські розрахунки є пріоритетною ціллю, як і ми для них є пріоритетною ціллю. Нас шукають, бо ми для них завдаєм дуже багато клопоту», - розповідає Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92 бригади ЗСУ.

Більше про бойові вильоти під Бахмутом – читайте скоро в репортажі кореспондентки Інни Варениці на LB.ua..

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках новин через його яскраву культуру та дух», – написав голова європейської дипломатії у Twitter. Однак наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує як мішень російського диктатора Володимира Путіна.

«ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією», – додав він. Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

У повідомленні йдеться, що Боррель перебуває в Одесі біля Свято-Преображенського собору, який був зруйнований російськими ракетами.

Кількість біженців з Нагірного Карабаху, які перетнули кордон Вірменії, досягла позначки 100 тисяч, це понад 80% населення регіону.

30 вересня речниця прем’єра Вірменії Назелі Багдасарян заявила, що на ранок суботи кордон Вірменії перетнули вже 100 тисяч 417 мешканців Карабаху.

За даними перепису 2015 року, у Нагірному Карабаху проживало близько 145 тисяч людей, майже всі – етнічні вірмени. Втім, нещодавно стало відомо, що фактична кількість населення на 2023 рік була меншою, і понад 90 тисяч – це вже понад 80% тих, хто проживав у регіоні.

За останні два дні автобуси здійснили близько 90 рейсів між Степанакертом (азербайджанська назва – Ханкенді) та прикордонними містами Вірменії, що дозволило перевезти майже 3000 мешканців регіону. Багато біженців їдуть власним транспортом.

У Вірменію привезли у тому числі понад 220 пацієнтів, постраждалих від потужного вибуху на бензосховищі та 114 постраждалих внаслідок бойових дій 19-20 вересня.

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