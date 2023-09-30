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Боррель прибув з візитом до Одеси

Він відвідав Свято-Преображенський собор, який був зруйнований росіянами.

Боррель прибув з візитом до Одеси
Фото: Скрін з відео

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

Про це Боррель написав у Twitter.

«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках новин через його яскраву культуру та дух», – написав голова європейської дипломатії.

Однак, наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує, як мішень російського диктатора Володимира Путіна.

«ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією», – додав він.

Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

У повідомленні йдеться, що Боррель перебуває в Одесі біля Свято-Преображенського собору, який був зруйнований російськими ракетами.

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Раніше Боррель заявив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії Європейського Союзу.

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