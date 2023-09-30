Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.
Про це Боррель написав у Twitter.
«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках новин через його яскраву культуру та дух», – написав голова європейської дипломатії.
Однак, наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує, як мішень російського диктатора Володимира Путіна.
«ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією», – додав він.
Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".
У повідомленні йдеться, що Боррель перебуває в Одесі біля Свято-Преображенського собору, який був зруйнований російськими ракетами.
HR/VP @JosepBorrellF is in the proud city of 🇺🇦 Odesa. Follow the remarks at the Transfiguration Cathedral https://t.co/3h6T82Gd32— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 30, 2023
Раніше Боррель заявив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії Європейського Союзу.