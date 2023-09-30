Він відвідав Свято-Преображенський собор, який був зруйнований росіянами.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

Про це Боррель написав у Twitter.

«Одеса – красиве історичне місто. Це має бути в заголовках новин через його яскраву культуру та дух», – написав голова європейської дипломатії.

Однак, наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує, як мішень російського диктатора Володимира Путіна.

«ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією», – додав він.

Боррель також пообіцяв, що ЄС буде з Україною "стільки, скільки буде потрібно".

У повідомленні йдеться, що Боррель перебуває в Одесі біля Свято-Преображенського собору, який був зруйнований російськими ракетами.

HR/VP @JosepBorrellF is in the proud city of 🇺🇦 Odesa. Follow the remarks at the Transfiguration Cathedral https://t.co/3h6T82Gd32 — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 30, 2023

Раніше Боррель заявив, що понад 27 тисяч українських військових вже пройшли навчання в рамках тренувальної місії Європейського Союзу.