Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Президента Володимира Зеленського.

Як сказав Єрмак на зустрічі з журналістами, "нам треба це зробити сьогодні на сьогодні, а вони хочуть більше часу".

"Вони так ніколи не працювали. Ми взяли темп один раз на два тижні, а до того ми зустрічалися кожного тижня. І кожного разу більше і більше країн. Тому сьогодні я вбачаю тільки одну проблему: нам треба дуже швидко, але дипломатія світі трошечки працює (повільно)... Але темп не збавляємо", - зазначив глава ОПУ, додавши, що "ми рахуємо час сьогодні по-іншому".

За словами Єрмака, наразі Офіс Президента працює над тим, аби відбувалися зараз і в майбутньому візити Зеленського до "таких дуже важливих для нас країн".

"Я бачу прогрес. Дуже гарна зустріч була з Рамафосою. І це вже не перше. Тому йде процес", - сказав керівник ОПУ.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський, який перебував з візитом в США та Канаді, провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану. До цього були виступ у Радбезі ООН і серія візитів до Нідерландів, Данії, Греції.