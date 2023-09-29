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Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського

Наразі триває підготовка до нових відвідин "дуже важливих для нас країн", зауважив Андрій Єрмак.

Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Фото: EPA/UPG

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Президента Володимира Зеленського.

Як сказав Єрмак на зустрічі з журналістами, "нам треба це зробити сьогодні на сьогодні, а вони хочуть більше часу".

"Вони так ніколи не працювали. Ми взяли темп один раз на два тижні, а до того ми зустрічалися кожного тижня. І кожного разу більше і більше країн. Тому сьогодні я вбачаю тільки одну проблему: нам треба дуже швидко, але дипломатія світі трошечки працює (повільно)... Але темп не збавляємо", - зазначив глава ОПУ, додавши, що "ми рахуємо час сьогодні по-іншому".

За словами Єрмака, наразі Офіс Президента працює над тим, аби відбувалися зараз і в майбутньому візити Зеленського до "таких дуже важливих для нас країн". 

"Я бачу прогрес. Дуже гарна зустріч була з Рамафосою. І це вже не перше. Тому йде процес", - сказав керівник ОПУ.

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Нагадаємо, нещодавно Зеленський, який перебував з візитом в США та Канаді, провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану. До цього були виступ у Радбезі ООН і серія візитів до Нідерландів, Данії, Греції.

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