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Орбан заявив про “дуже складні питання” перед початком перемовин про вступ України у ЄС

"Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно".

Орбан заявив про “дуже складні питання” перед початком перемовин про вступ України у ЄС
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відповісти на “дуже складні питання”, перш ніж Європейський Союз зможе навіть почати переговори про членство з Україною.

Про це пише Reuters.

“Ми не можемо уникнути питання − коли восени у нас будуть переговори в Брюсселі про майбутнє України − чи можемо ми насправді серйозно розглядати членство для країни, почати переговори про вступ з країною, яка перебуває у стані війни”, − сказав Орбан у коментарі державному радіо.

“Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони біжать... прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно”, − додав очільник уряду.

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Орбан підкреслив, що потрібно відповісти на дуже довгі та важкі питання, перш ніж фактично можна ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу.

У грудні країни ЄС повинні вирішити, чи дозволити Україні розпочати переговори про вступ, для чого потрібна одностайна підтримка всіх 27 членів. Дипломати раніше заявили, що Угорщина може цьому перешкодити.

Орбан підтримує тепліші зв'язки з Москвою, ніж більшість його колег з ЄС, і неодноразово конфліктував з Києвом. Зокрема йдеться про права етнічних угорців навчатися своєю рідною мовою після ухвалення Києвом у 2017 році закону, що обмежує використання мов меншин у школах. У понеділок Орбан заявив парламенту, що Угорщина не підтримуватиме Україну з жодного питання у міжнародних відносинах, доки цей конфлікт не буде вирішено.

Угорщина є членом НАТО і виступає проти вторгнення Росії до України. Будапешт відмовився постачати зброю в Україну, але приймає українських біженців, які рятуються від війни.

Нагадаємо, у серпні Орбан заявив, що Захід має укласти угоду з президентом РФ Путіним щодо безпеки України. У МЗС України відповіли: запропонована угода не включає ні повернення окупованого Криму, ні членство України в НАТО. Орбан також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України. 

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