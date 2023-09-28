Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
ГоловнаПолітика

У Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв

Для виведення ракетоносія достатньо кількох годин, тож ситуація може динамічно змінюватися.

У Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв
Фото: Сили оборони півдня України

Станом на сьому ранку 28 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, один російський корабель знаходиться в Азовському морі та один – у Середземному морі. 

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 4 судна;
  • до Чорного моря – 7 суден;

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, станом на 7:00 середи 27 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало чотири російські кораблі. Ракетоносії були відсутні. 26 вересня у Чорному морі перебувало два ворожі надводні ракетоносії "Буян-М", спорядження яких становило до 16 ракет типу “Калібр".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies