У Чорному та Азовському морях немає ракетоносіїв

Для виведення ракетоносія достатньо кількох годин, тож ситуація може динамічно змінюватися.

Станом на сьому ранку 28 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. Ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, один російський корабель знаходиться в Азовському морі та один – у Середземному морі.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 4 судна;

до Чорного моря – 7 суден;

Нагадаємо, станом на 7:00 середи 27 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало чотири російські кораблі. Ракетоносії були відсутні. 26 вересня у Чорному морі перебувало два ворожі надводні ракетоносії "Буян-М", спорядження яких становило до 16 ракет типу “Калібр".