Київ виділив понад 1 млрд грн на відновлення пошкодженої інфраструктури та пересувні котельні, - Кличко

Київ готується до складної зими, тому максимальну увагу приділяє підвищенню надійності обладнання та накопиченню альтернативних джерел живлення на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через російські обстріли. Про це в ефірі телеканалу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт КМДА.

«Наше завдання – щоб у киян було тепло і всі сервіси працювали ефективно. Ми вже усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів, здійснили заходи для підвищення надійності роботи обладнання – технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання. Цього року, окрім планових ремонтних робіт, додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури. Адже внаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Ми виділили цього року з місцевого бюджету понад 1 млрд грн», - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання.

«Місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність. Наприклад, понад дві третини котелень «Київтеплоенерго» забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати і давати тепло будинкам, що до них підключені», – наголосив Віталій Кличко.

Мер повідомив, що в Києві вже розроблено алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації. Відповідно до протоколу засідання Ради оборони міста, керівники теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форм власності, повинні забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в закладах охорони здоров’я та освіти, у закладах культури, фізичної культури і спорту. А також у соціально-медичних установах за заявками їхніх керівників.

«На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. Бо ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці. Як і минулої зими, в кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг. Комунальні служби столиці працюватимуть у посиленому режимі і робитимуть все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними сервісами», – наголосив Віталій Кличко.