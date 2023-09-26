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Посольство США підтвердило передачу Україні списку пріорітетних реформ

Напередодні з’явилась інформація, що США відправили Україні перелік реформ, які повинна зробити країна для продовження надання їй допомоги.

Посольство США підтвердило передачу Україні списку пріорітетних реформ
Ілюстративне фото
Фото: ОПУ

Посольство США в Україні підтвердило передачу Україні списку пріорітетних реформ. 

“У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. 

Також у повідомленні йдеться, що метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами

Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: «Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати».

Нагадаємо, напередодні видання “Українська правда” із посиланням на свої джерела повідомило, що має заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

Найбільш пріоритетними є реформи, що стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

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