Посольство США підтвердило передачу Україні списку пріорітетних реформ

Напередодні з’явилась інформація, що США відправили Україні перелік реформ, які повинна зробити країна для продовження надання їй допомоги.

Посольство США в Україні підтвердило передачу Україні списку пріорітетних реформ.

“У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують.

Також у повідомленні йдеться, що метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: «Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати».

Нагадаємо, напередодні видання “Українська правда” із посиланням на свої джерела повідомило, що має заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги.

Найбільш пріоритетними є реформи, що стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.