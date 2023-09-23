CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
ГоловнаПолітика

Зеленський провів зустріч із головою Суверенної ради Судану

На зустрічі мова йшла про діяльність збройних формувань, які фінансує РФ.

Зеленський провів зустріч із головою Суверенної ради Судану
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який перебував з візитом в США та Канаді, провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія).

Про це президент повідомив у Telegram.

"Обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", – розповів Зеленський.

Президент України запросив Судан підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті. Сторони також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, CNN повідомляло про те, що ймовірно українські спецслужби завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" у Судані. У матеріалі йдеться про те, що удари були завдані за два дні після того, як "вагнерівці" доставили велику партію зброї до Судану.

Українська розвідка ні підтвердила, ні спростувала цю інформацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies