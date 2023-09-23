Зеленський провів зустріч із головою Суверенної ради Судану

Президент України Володимир Зеленський, який перебував з візитом в США та Канаді, провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія).
Про це президент повідомив у Telegram.
"Обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", – розповів Зеленський.
Президент України запросив Судан підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті. Сторони також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Нагадаємо, CNN повідомляло про те, що ймовірно українські спецслужби завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" у Судані. У матеріалі йдеться про те, що удари були завдані за два дні після того, як "вагнерівці" доставили велику партію зброї до Судану.
Українська розвідка ні підтвердила, ні спростувала цю інформацію.