Зеленський провів зустріч із головою Суверенної ради Судану

На зустрічі мова йшла про діяльність збройних формувань, які фінансує РФ.

Президент України Володимир Зеленський, який перебував з візитом в США та Канаді, провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом в аеропорту Шеннон (Ірландія).

Про це президент повідомив у Telegram.

"Обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", – розповів Зеленський.

Президент України запросив Судан підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті. Сторони також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Нагадаємо, CNN повідомляло про те, що ймовірно українські спецслужби завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера" у Судані. У матеріалі йдеться про те, що удари були завдані за два дні після того, як "вагнерівці" доставили велику партію зброї до Судану.

Українська розвідка ні підтвердила, ні спростувала цю інформацію.