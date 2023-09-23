Біля будівлі Київської міської державної адміністрації вранці у суботу, 23 вересня, відбувався мітинг активістів, які критикують КМДА через нібито нецільове використання бюджету.

Про це повідомляє LB.ua.

Активісти вимагають не використовувати бюджетні кошти на проєкти, які зараз не є першою необхідністю, а направити ці суми на підтримку Збройних сил. Серед учасників мітингу – київський активіст та військовослужбовець Олег Симороз.

Нагадаємо, що минулих вихідних під КМДА також проходив мітинг проти нібито нецільового використання бюджетних коштів місцевою владою. Активісти вимагали не витрачати гроші на бруківку, а направити їх на допомогу ЗСУ. Один з протестувальників облив табличку адміністрації червоною фарбою. Подібні мітинги також відбувались і в Одесі.

Раніше у медіа були оприлюднені факти використання у Києві бюджетних коштів, які викликало питання у громадськості.

Так, наприклад, районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриття 300 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. 16 червня враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, угоду було розірвано.

Також в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".