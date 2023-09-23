Учасники зустрічі приділили увагу необхідним передумовам для того, щоб розпочати процес інвестування ще до закінчення війни.

У Торонто президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Канаді за допомогу і наголосив на важливості реалізації проєктів з відновлення України.

“Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України – це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, у яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях”, – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Джастін Трюдо наголосив на важливості економічної підтримки України.

“Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному плані. Тож я радий, що ми можемо обговорити це із президентом Зеленським», – сказав прем’єр-міністр Канади.

Учасники зустрічі приділили увагу перспективам інвестування в Україну та необхідним передумовам для того, щоб розпочати цей процес іще до закінчення війни.

Нагадаємо, Зеленський і Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Канада також підтверджує виділення Україні макрофінансової допомоги в 2024 році.

Крім того, Канада протягом кількох років виділить Україні 650 млн канадських доларів, що складає близько 500 млн доларів США. Виділені кошти будуть спрямовані на закупівлю броньованої техніки, зокрема на 50 бронемашин, включаючи медеваки, які збудують канадські фахівці у Лондоні, що в провінції Онтаріо.