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Зеленський розповів подробиці своєї поїздки до Канади

Відбудеться підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки. 

Зеленський розповів подробиці своєї поїздки до Канади
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський озвучив подробиці свого візит до Канади.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Сторони обговорять оборонну співпрацю, реалізацію Формули миру. Також відбудеться підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки. 

Також заплановані зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. 

"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - зазначив Президент.

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Нагадаємо, Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це перша поїздка до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Перед цим Президент України побував у США. Серед іншого він провів зустріч із Джо Байденом.

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