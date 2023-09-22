Зеленський розповів подробиці своєї поїздки до Канади

Президент Володимир Зеленський озвучив подробиці свого візит до Канади.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Сторони обговорять оборонну співпрацю, реалізацію Формули миру. Також відбудеться підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки.

Також заплановані зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою.

"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - зазначив Президент.

Нагадаємо, Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Це перша поїздка до цієї країни від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Перед цим Президент України побував у США. Серед іншого він провів зустріч із Джо Байденом.