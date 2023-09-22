Зеленський приїхав до Канади з неанонсованим візитом

Президент планує зустрітися з членами уряду в Оттаві, а також виступить у парламенті.

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади, повідомляє офіс прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє офіс прем’єр-міністра Канади.

Зазначається, що Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го до 22 вересня.

"Лідери продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться", – йдеться в повідомленні.

Зеленський планує зустрітися з членами уряду в Оттаві, а також виступить у парламенті. Крім того, у Торонто він проведе зустріч з канадськими бізнес-лідерами "з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє України".

"Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. Разом и посилюватимемо економічний тиск на режим путіна, пока він не почне поважати територіальну цілісність України і її суверенітет", – наголосили в офісі Трюдо.

Нагадаємо, поїздка українського президента до Канади офіційно не була анонсована, але про неї повідомляли ЗМІ. Це буде перша поїздка Зеленського до країни з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Раніе повідомлялося, що уряд Канади виділить 33 мільйони канадських доларів (близько 24,5 мільйона доларів США) міжнародній партнерській спільноті, очолюваній Великобританією, яка закуповує обладнання для протиповітряної оборони для України.