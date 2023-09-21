Канада списує десятки бронемашин М113, приватна компанія пропонує їх відремонтувати і віддати Україні

Високопосадовець канадського Міноборони підтвердив пропозицію компанії, але додав, що наразі ніякого рішення у цій справі немає.

Канадська армія має списати 67 старих бронемашин М113. Наразі їх використовують для запчастин на решту - 73 машини, передає CBC.

Натомість компанія Armatec Survivability, що базується в Лондоні, запропонувала цю техніку відремонтувати і передати на потреби Україні.

Високопосадовець канадського Міноборони підтвердив пропозицію компанії, але додав, що наразі ніякого рішення у цій справі немає.

Згодом міністерство відповіло на журналістський запит і зазначило, що Канада має врахувати чимало факторів перш ніж передавати озброєння Україні.

"Будь-яке обладнання, подароване Канадою, має бути придатним для бойових дій, але, що важливіше, воно має відповідати конкретним потребам, які озвучила Україна, та бути обладнанням, яке українці навчені використовувати і мати ресурси та можливості для обслуговування", — повідомили у Міноборони.

Наразі українці добре знайомі з експлуатацією та обслуговуванням М113. Україна отримала чи перебуває у процесі отримання понад 560 бронетранспортерів із США, Литви, Данії, Іспанії та Італії, а також інших країн.

Нагадаємо, завтра, 22 вересня, Президент Зеленський має відвідати Канаду. У нього запланований виступ у парламенті в Оттаві.

Раніше стало відомо, що уряд Канади виділить 33 мільйони канадських доларів (близько 24,5 мільйона доларів США) міжнародній партнерській спільноті, очолюваній Великобританією, яка закуповує обладнання для протиповітряної оборони для України.