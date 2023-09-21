У разі перемоги на виборах Трамп хоче відправити війська на кордон США і Мексики

Експрезидент планує також розширити заборону на поїздки з кількох країн, де переважає мусульманське населення.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі свого повторного обрання він переведе ресурси з федеральних правоохоронних органів та відправить тисячі військовослужбовців, які базуються за кордоном, на кордон США та Мексики.

Про це він заявив, виступаючи прихильниками в Айові, де у січні відбудеться перший конкурс серед кандидатів від Республіканської партії на вибори у листопаді 2024 року, пише Reuters.

Трамп також планує розширити заборону на поїздки з кількох країн, де переважає мусульманське населення, введену під час його президентства у 2017-2021 роках.

Експрезидент назвав рекордну кількість незаконних перетинів кордону між США та Мексикою за президента Джо Байдена “вторгненням”.

“Після моєї інавгурації я негайно припиню будь-яку політику відкритих кордонів адміністрації Байдена. Я чітко дам зрозуміти, що ми повинні використовувати будь-які ресурси, необхідні для зупинки вторгнення, включно з перекиданням тисяч солдатів, які зараз дислокуються за кордоном”, − заявив Трамп.

Адміністрація Байдена захищає свою прикордонну політику, заявляючи, що використовує доступні засоби для виправлення ситуації, і водночас закликає Конгрес ухвалити закони, щоб виправити зламану систему. Більшість людей, які бажають перетнути південний кордон США, приїжджають із країн Центральної Америки.

Суперники Трампа останніми тижнями активізували свою риторику з приводу імміграції, обіцяючи жорсткі заходи на кордоні США та Мексики через важливість цього питання для республіканців.

Нагадаємо, опитування, проведене New York Times/Siena College, свідчить, що зараз президент США Джо Байден перебуває в сильнішому становищі, ніж рік тому, але шанси чинного лідера американців і експрезидента країни Дональда Трампа у можливому матчі-реванші на виборах 2024 року є рівними.