Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Помер ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Канада виділяє майже $24,5 млн на закупівлю ППО для України

Цей внесок є частиною допомоги Києву, про яку Трюдо оголосив у червні.

Канада виділяє майже $24,5 млн на закупівлю ППО для України
Фото: ЕРА/UPG

Уряд Канади виділить 33 мільйони канадських доларів (близько 24,5 мільйона доларів США) міжнародній партнерській спільноті, очолюваній Великобританією, яка закуповує обладнання для протиповітряної оборони для України. 

Про це передає Reuters.

17 вересня міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна, передаючи кошти, намагається допомогти Україні захиститися від російських ракетних атак і безпілотників. 

У своїй заяві Блер зазначив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що Німеччина веде переговори із країнами-партнерами, які отримали системи ППО IRIS-T, щоб тимчасово передати їх Україні.

11 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies