Канада виділяє майже $24,5 млн на закупівлю ППО для України

Цей внесок є частиною допомоги Києву, про яку Трюдо оголосив у червні.

Уряд Канади виділить 33 мільйони канадських доларів (близько 24,5 мільйона доларів США) міжнародній партнерській спільноті, очолюваній Великобританією, яка закуповує обладнання для протиповітряної оборони для України.

Про це передає Reuters.

17 вересня міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна, передаючи кошти, намагається допомогти Україні захиститися від російських ракетних атак і безпілотників.

У своїй заяві Блер зазначив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

Нагадаємо, що Німеччина веде переговори із країнами-партнерами, які отримали системи ППО IRIS-T, щоб тимчасово передати їх Україні.

11 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору".