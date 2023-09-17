Надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Із них:
- 5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель
- 3009 врятовано з побутових пожеж
- 2112 - на об’єктах гірничої галузі
- 564 - у горах
- 476 - на водоймах 141 - під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
"Сьогодні я першочергово дякую вам саме за тисячі врятованих доль. І за безпеку, яку ви повертаєте людям. З Днем рятівника! Слава наших героям без зброї!", - написав Клименко в Telegram.
Він зазначив, що випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді.
"Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій - усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду - збережені життя", - додав Клименко.
Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський привітав бійців ДСНС із професійним святом і нагородив лауреатів Всеукраїнської акції “Герой – рятувальник року”.