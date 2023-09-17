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​Надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 людей

"Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій - усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників".

​Надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 людей
Ілюстравтивне фото
Фото: ДСНС України

Надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Із них:

  • 5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель
  • 3009 врятовано з побутових пожеж
  • 2112 - на об’єктах гірничої галузі
  • 564 - у горах
  • 476 - на водоймах 141 - під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні я першочергово дякую вам саме за тисячі врятованих доль. І за безпеку, яку ви повертаєте людям. З Днем рятівника! Слава наших героям без зброї!", - написав Клименко в Telegram.

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Він зазначив, що випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді.

"Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій - усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду - збережені життя", - додав Клименко.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський привітав бійців ДСНС із професійним святом і нагородив лауреатів Всеукраїнської акції “Герой – рятувальник року”.

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