У фронтовій Авдіївці залишаються понад 1600 людей

У фронтовій Авдіївці станом на ранок 17 вересня залишаються 1654 людини. Жителів умовляються евакуюватись, але не всі погоджуються виїхати з-під обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає "Суспільне".

16 вересня росіяни завдали декілька авіаракетних ударів по центру міста. Є руйнування, загиблих та поранених немає.

Голова МВА також повідомив, що протягом тижня з Авдіївки виїхали п'ятеро жителів.

"За період минулого опалювального сезону мали жертви, коли люди замерзали, чадили від порушень безпеки використання так званих буржуйок. Люди це розуміють, кажуть, що будуть до зими з міста виїжджати, але трохи пізніше. Хтось відверто каже, що не поїде і їх немало, вони готуються до зими", - розповів він.

За словами Барабаша, для опалювального сезону є "буржуйки", нині заготовляють дрова, а також громада чекає на субвенцію з держбюджету на закупівлю дров, які роздаватимуть людям вразливих категорій, об'єктам критичної інфраструктури, а за наявності залишку - й місцевим жителям.

Нагадаємо, до 2014 року в Авдіївці мешкало близько 40 тисяч людей.