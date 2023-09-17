​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
ГоловнаСуспільствоВійна

У фронтовій Авдіївці залишаються понад 1600 людей

Протягом тижня з міста виїхали п'ятеро жителів.

У фронтовій Авдіївці залишаються понад 1600 людей
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/ato.news

У фронтовій Авдіївці станом на ранок 17 вересня залишаються 1654 людини. Жителів умовляються евакуюватись, але не всі погоджуються виїхати з-під обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає "Суспільне".

16 вересня росіяни завдали декілька авіаракетних ударів по центру міста. Є руйнування, загиблих та поранених немає.

Голова МВА також повідомив, що протягом тижня з Авдіївки виїхали п'ятеро жителів.

"За період минулого опалювального сезону мали жертви, коли люди замерзали, чадили від порушень безпеки використання так званих буржуйок. Люди це розуміють, кажуть, що будуть до зими з міста виїжджати, але трохи пізніше. Хтось відверто каже, що не поїде і їх немало, вони готуються до зими", - розповів він.

За словами Барабаша, для опалювального сезону є "буржуйки", нині заготовляють дрова, а також громада чекає на субвенцію з держбюджету на закупівлю дров, які роздаватимуть людям вразливих категорій, об'єктам критичної інфраструктури, а за наявності залишку - й місцевим жителям.

Нагадаємо, до 2014 року в Авдіївці мешкало близько 40 тисяч людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies