На щастя, постраждалих немає.

Російські війська влучили у зерносховище в Березівському районі Одещини та пошкодили там сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України

Нагадаємо, що уночі 17 вересня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 12 повітряних цілей.