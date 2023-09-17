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Російські окупанти влучили у зерносховище на Одещині

На щастя, постраждалих немає.

Російські окупанти влучили у зерносховище на Одещині
Фото: Сили оборони півдня України

Російські війська влучили у зерносховище в Березівському районі Одещини та пошкодили там сільськогосподарську інфраструктуру.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Наші сили ППО знищили два ударних дрони та 5 ракет. Але, на жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України

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Нагадаємо, що уночі 17 вересня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 12 повітряних цілей.

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