Столтенберг: Ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні

Він також висловив упевненість, що Україна у майбутньому приєднається до альянсу.

Війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю Spiegel.

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, якщо українці припинять боротьбу, то вони програють Росії.

"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - сказав генсек НАТО.

Він також висловив упевненість, що Україна у майбутньому приєднається до альянсу. Столтенберг також закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону.

«У Холодну війну витрати на оборону становили три-чотири відсотки ВВП», — сказав Столтенберг, нагадавши про рішення на саміті НАТО у Вільнюсі про те, що два відсотки валового внутрішнього продукту є мінімумом.

Нагадаємо, що військовий блок НАТО готує свої найбільші спільні військові навчання з часів Холодної війни.