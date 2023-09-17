​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Окупанти завдали 5 ударів ракетами "Іскандер" по Харкову (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
ГоловнаСуспільствоВійна

Столтенберг: Ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні

Він також висловив упевненість, що Україна у майбутньому приєднається до альянсу.

Столтенберг: Ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. 

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю Spiegel.

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, якщо українці припинять боротьбу, то вони програють Росії.

"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - сказав генсек НАТО.

Він також висловив упевненість, що Україна у майбутньому приєднається до альянсу. Столтенберг також закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону. 

«У Холодну війну витрати на оборону становили три-чотири відсотки ВВП», — сказав Столтенберг, нагадавши про рішення на саміті НАТО у Вільнюсі про те, що два відсотки валового внутрішнього продукту є мінімумом.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що військовий блок НАТО готує свої найбільші спільні військові навчання з часів Холодної війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies