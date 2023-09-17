Сили ​ППО збили шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

Уночі 17 вересня росіяни завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 12 повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що шість ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);

10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 Росія випустила з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” і 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. На місці працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, що в неділю вранці над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони знищили крилату ракету, пущену росіянами.