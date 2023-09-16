Forbes: Росія вже витратила на війну понад 167 млрд доларів

За 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну РФ витратила на війну близько 167,3 млрд доларів.

Про це пише Forbes.

Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023-го) становлять близько 167,3 млрд доларів. Ці розрахунки Forbes провів на основі даних Генштабу ЗСУ. Оцінка не включає постійні витрати на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій (51,3 млрд доларів), зарплати військових (35,1 млрд доларів), компенсації сім'ям загиблих (25,6 млрд доларів) і поранених (21 млрд доларів) та вартість знищеної техніки (34 млрд доларів).

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру повідомляло, що цього року бюджет військових витрат РФ становив щонайменше 6,6 трлн рублів (близько 85,8 млрд доларів).