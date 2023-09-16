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В одному з районі Запоріжжя спалахнула пожежа

Причиною може бути російський безпілотник.

В одному з районі Запоріжжя спалахнула пожежа
Фото: Дніпропетровська ОДА

16 вересня в одному з районів Запоріжжя спалахнула пожежа.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

За попередніми даними, причиною займання міг стати російський безпілотник невизначеного типу.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав Малашко.

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Нагадаємо, днями окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Через обстріли спалахнула пожежа. На Харківщині росіяни атакували з артилерії одне зі сіл Куп’янського району. В результаті зайнялася пожежа у приватному домоволодінні.

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