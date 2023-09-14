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Росія обстріляли два райони Дніпропетровщини, через обстріли спалахнула пожежа

Потерпілих немає.

Росія обстріляли два райони Дніпропетровщини, через обстріли спалахнула пожежа
Фото: соцмережі окупантів

Вдень 14 вересня росіяни двічі атакували Дніпропетровщину. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, спершу окупанти накрили вогнем Межівську громаду Синельниківського району. Тоді під обстріл потрапила Марганецька ОТГ, що на Нікопольщині. 

"Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Інші наслідки обстрілів уточнюються. Люди цілі", - зазначив Лисак.

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Нагадаємо, уночі 14 вересня сили ППО збили над Дніпропетровською областю три ворожі безпілотники. Також ворог обстрілював з важкої артилерії та "Градів" Нікопольщину та Марганецьку громаду.

Упродовж  минулої доби окупаційні війська атакували Нікополь та Марганецьку громаду артилерією та безпілотниками. Загиблих та поранених внаслідок атак немає.

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