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Росіяни атакували двох цивільних на Херсонщині

Чоловіків госпіталізували.

Росіяни атакували двох цивільних на Херсонщині
Фото: United24

Російська армія атакувала цивільних, які перебували у полі поблизу Михайлівки на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Були поранені двоє чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають потерпілим медичну допомогу.

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Нагадаємо, зранку село Михайлівка теж потрапило під ворожий обстріл. Окупанти влучили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Упродовж минулої доби ворог 82 рази обстрілював Херсонську область, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації. Внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці, ще восьмеро людей отримали поранення.

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