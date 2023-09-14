Росіяни атакували двох цивільних на Херсонщині

Російська армія атакувала цивільних, які перебували у полі поблизу Михайлівки на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Були поранені двоє чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають потерпілим медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку село Михайлівка теж потрапило під ворожий обстріл. Окупанти влучили в адміністративну будівлю, через що приміщення зазнало серйозних руйнувань. Внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Упродовж минулої доби ворог 82 рази обстрілював Херсонську область, випустивши 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, танків та авіації. Внаслідок російського удару загинула шестирічна дитина в Новодмитрівці, ще восьмеро людей отримали поранення.