На Чернігівщині відкрили рух мостом, який передала французька гуманітарна місія

Міст через Снов – це найбільший із трьох мостів, який Агентству відновлення передали французи.

На Чернігівщині відкрили рух мостом, який Агентство відновлення отримало від французької гуманітарної місії.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Новий міст через річку Снов забезпечує пряме транспортне сполучення північних громад – Новгород-Сіверського, Сосниці та Мени – із Черніговом. Це найбільша із трьох споруд, яку Агентству відновлення передав французький Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS).

У Держагентстві зазначили, що окупанти підірвали всі мости через річку Снов на початку повномасштабного вторгнення - загалом 27 мостів та шляхопроводів. Після звільнення області тут звели тимчасову переправу. Вона могла пропускати лише автівки вагою до 18 тонн, тож дістатись із Чернігова до північних громад вантажівкам можна було лише в об'їзд через Городню та Сновськ. Це означало, що замість 25 км довелося долати 100 км.

Нову збірну металеву конструкцію виготовили за індивідуальними параметрами у Франції. Шар дорожнього покриття на ній нанесли одразу на виробництві.

За даними Держагентства, підготовчі роботи до монтажу найбільшого мосту розпочали взимку. Встановлення моста сповільнилося через природні фактори. Довелося чекати, поки спаде рівень води у річці Снов. Згодом будівельники відремонтували підʼїзди до мосту, облаштували ділянку засобами безпеки дорожнього руху.

Усі три мости, які передав CDCS, виготовила для України компанія Matière. Конструкції завдовжки 68, 34 і 23 метри спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області. Монтаж двох мостів завершили у лютому 2023 року на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Нагадаємо, цього місяця на мосту через р. Ірпінь у Стоянці Київської області відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту. Раніше два проїзди стали доступні для водіїв на мосту через річку Дубовець на міжнародній дорозі Київ – Чоп у Житомирській області.