На Київщині відновили ще один міст, зруйнований на початку повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 4 вересня, на мосту через р. Ірпінь у Стоянці Київської області відкрили всі чотири смуги для проїзду автотранспорту.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

На самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну міст було зруйновано. Після звільнення Київської області була збудована тимчасова об’їзна дорога, але її технічні характеристики не дозволяли рух для вантажного транспорту. Відповідно, водіям вантажівок доводилося об’їжджати це місце альтернативним шляхом.

В листопаді 2022 року рух правим проїздом був відновлений, а лівий дорожникам довелося відбудовувати буквально з нуля.

Перед відкриттям руху обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування, він відповідає сучасним транспортним навантаженням.

Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту. Також він покращить сполучення між населеними пунктами Київщини.

Нагадаємо, на мосту через річку Дубовець на міжнародній дорозі Київ – Чоп у Житомирській області з серпня відкриті для водіїв обидва проїзди.

Переправа через р. Дубовець біля с. Царівка була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії.