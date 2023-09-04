У Києві знову "замінували" всі школи і коледжі

Рішення про евакуацію прийматиме адміністрація навчальних закладів та поліція.

До поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл та коледжів столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції, підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів", - йдеться в повідомленні.

Міська влада зазначила, що рішення про евакуацію дітей та вчителів прийматиме адміністрація навчальних закладів та поліція.

Нагадаємо, що 1 вересня також було повідомлення про "замінування" усіх шкіл, але після перевірки ця інформація не підтвердилася.

Як повідомлялося, українські школяри повернулися до навчання на територіях, де це дозволяє безпекова ситуація. Навчання може відбуватися і очно, і онлайн. Докладно про те, як учитимуться школярі, читайте в матеріалі LB.ua.