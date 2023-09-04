День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков

Поставки волонтерів – близько 3% від усього, що потрапило на фронт.

Один день війни коштує Україні близько 100 млн доларів. Мова йде про державні кошти, а не волонтерські збори.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, поставки волонтерів на фронт становлять близько 3% від усього, що потрапило на війну. При цьому один день війни коштує Україні 100 млн доларів.

"А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 млн доларів на добу в цілому", – зазначив він.

Тому, за словами Резнікова, "несправедливо пред’являти претензії державі, говорячи, що все роблять волонтери. Бо це не так".

"Насправді це роблять громадяни України − ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію. Армія сьогодні − найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – сказав міністр.

Нагадаємо, за словами Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні БПЛА, дрони-камікадзе та баражувальні боєприпаси.