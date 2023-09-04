СБУ викрила у Києві лікаря та працівницю військкомату, які допомагали ухилянтам

Служба безпеки України викрила у Києві лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами.Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Викрито завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату.

За хабарі вони “допомагали”військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я. Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів.

Вартість таких “послуг” становила 11 тисяч доларів з одного “пацієнта”. Отримані суми фігуранти розподіляли між собою.Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як написала польська газета Rzeczpospolita, республіка почала екстрадувати чоловіків, які залишили Україну незаконно або сприяли у виїзді іншим. У Польщі проживає зараз близько 80 тисяч українців, які потенційно підлягають мобілізації.