Головне за ніч та ранок. Понеділок, 4 вересня

Сили протиповітряної оборони знищили 23 ударні дрони, якими росіяни атакували Одеську та Дніпропетровську області.

У ніч на 4 вересня 2023 року ворог атакував ударними БпЛА “Shahed-136/131” з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ). Усього зафіксовано пуски 32 "шахедів". "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил.

Росіяни другу ніч поспіль атакували Одещину "шахедами". Тривога тривала 3,5 години, ворог атакував Кілійській та Ізмаїльський райони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Удари росіян були спрямовані по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Росіяни запускали ударні дрони в кілька хвиль. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, удари тривали фактично до пів на шосту ранку. 17 дронів було збито силами ППО. Але, на жаль, були і влучання - у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 атак MLRS по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбивали та поранені мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 265 120 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Ранок на Дніпропетровщині почався з ворожої атаки безпілотників, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Шість безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід". Однак є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі, там виникла пожежа.

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - написав він у фейсбуці.

Резніков зазначив, що за 22 місяці його роботи "виконано ключові завдання, які було поставлено під час його призначення міністром".

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що змінить міністра оборони. Раніше LB.ua з посиланням на джерела повідомляв, що Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!