Міністра оборони Резнікова збираються відправити у відставку, – джерела

Міністра оборони Олексія Резнікова збираються відправити у відставку. Про це LB.ua повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

Натомість міністром оборони може стати нинішній голова Фонду державного майна Рустем Умєров. Цю інформацію, крім співрозмовників LB.ua, підтвердили і джерела УП в уряді та Верховній Раді.

Президент уже мав із Умєровим зустріч щодо результатів роботи фонду.

"Сам Умєров не зміг спростувати чи підтвердити інформацію про те, що займе інший пост", – додали журналісти.

Кандидатуру міністра оборони, відповідно до Конституції, подає на розгляд парламенту президент.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України.

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

Читайте інтервʼю LB.ua із Рустемом Умєровим: "До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей".

Інформація про підготовку відставки Резнікова зʼявляється уже не вперше. Спочатку питання його звільнення постало навесні, коли спалахнув скандал довкола закупівель харчування для ЗСУ. Журналісти-розслідувачі стверджували, що їжу для наших захисників купували за підозрілими контрактами і завищеними цінами, наприклад, аж по 17 гривень за яйце. У МО натомість запевняли, що то була ціна за "кілограм яєць" і що при складанні документів нібито були допущені технічні помилки.

Скандал призвів до того, що про звільнення міністра почали говорити уже відкрито і представники влади. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в своєму Telegram-каналі взагалі анонсував розгляд відставки Резнікова та призначення на його місце керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Резнікову ж "пророкували" посаду міністра з питань стратегічної промисловості, але джерела LB.ua повідомляли, що він на неї погоджуватися не збирався. Сам він на питання про звільнення говорив, що вічних посад не існує, а рішення про те, чи бути йому міністром, ухвалює президент.

Розслідування про закупівлі в МО вийшли за рамки журналістських – цими справами займаються правоохоронці. В Міноборони ж на тлі цього створили громадську антикорупційну раду, а в Резнікова зʼявилися нові заступники.

Вдруге питання відставки міністра постало через ще одне журналістське розслідування – про куртки. Журналісти заявили, що торік міністерство купило в турецької фірми (власниками якої виявилися українці, при цьому одним із них був племінник народного депутата від "Слуги народу" і члена оборонного комітету Касая) нібито легкі куртки за ціною зимових. Дорогою до України куртки нібито здорожчали у вартості. Через це на засідання зібрався антикорупційний комітет парламенту. Заступник Резнікова, Шарапов, приніс зразок придбаних курток, та в комітеті сказали, що це одяг з іншої партїі. На комітеті також зʼясувалося, що розслідування закупівель у цієї турецької фірми велося ще до розголосу журналістами, з осені. В Міноборони ж зазначили, що скарг на куртки не надходило.

Міністр запропонував парі голові антикоркомітету Анастасії Радіній, яка активно виступала за його звільнення, та журналістові Михайлу Ткачу. Він сказав, що якщо закуплені у турецької фірми 180 000 жакетів виявляться літніми, як стверджують журналісти, то він піде у відставку. Якщо виявиться, що міністерство закупило 180 000 зимових курток, як належить, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст УП Михайло Ткач – піти з медіа і на три роки припинити журналістську діяльність.

Відповіді на пропозицію Резнікова публічно дали і Радіна, і Ткач, і Резніков потрактував їх як незгоду.

Уже після цього Резніков дав пресконференцію, на якій показав куртки з бірками, що відповідали закупленій партії. Резніков підкреслив, що розслідування журналіста є "неправдою. На сьогодні немає жодного контракту, коли б ми перетворили літні куртки на зимові. Це неможливо. Бо командування сил логістики не прийняли б їх у нас".