Ми не відчуваємо зниження підтримки України в Конгресі США та Європарламенті, - Кулеба

Є лише окремі голоси, що закликають до зменшення підтримки.

З боку Конгресу США і Європарламенту не відчувається зниження рівня підтримки України, є окремі голоси, які виступають проти.

Про це на спільному брифінгу з французькою колегою Катрін Колонною в Парижі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми не відчуваємо зниження підтримки в Конгресі, Європарламенті. Ми чуємо голоси в Америці й окремі голоси в Європі про те, що потрібно менше підтримувати Україну. У США це зрозуміло, пов'язано з початком виборчих перегонів. Але це все пройде, ми пройдемо цей шлях. Упевнений, що ми знайдемо рішення, тому що Україна веде справедливу і героїчну війну, яка заслуговує на підтримку", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили 29 серпня про виділення нового пакету допомоги Україні на $250 млн.