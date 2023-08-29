Дмитро Кулеба нагадав про долю Пригожина, коментуючи питання про переговори з Путіним

За його словами, немає "жодних підстав" вважати, що Путін поводитиме себе інакше.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклики щодо переговорів України з російським диктатором Путіним, згадавши вбивство керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це Кулеба заявив під час пресконференції з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною у Парижі, інформує Liga.

"Що стосується закликів до переговорів з Путіним, то кожен, хто про це запитує, повинен насправді запитувати не нас, а пана Пригожина. У нього був конфлікт з Путіним, він провів успішні переговори з Путіним, припинив цей конфлікт, домовився про гарантії безпеки. Потом Путін його вбив", – сказав Кулеба.

За його словами, немає "жодних підстав" вважати, що в будь-яких інших переговорах Путін поводитиме себе інакше.

Раніше Кулеба заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови виведення її військ і що Путіна і Зеленського за одним столом переговорів "ніколи не зможемо побачити".

Президент Зеленський вважає, що Путін піде на переговори тоді, коли Збройні Сили України дійдуть до Криму.