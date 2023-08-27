Зеленський анонсував рішення, які дадуть змогу посилити ЗСУ

Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття протягом тижня рішень, які посилять Збройні сили України.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів", - сказав президент.

Він зазначив, що військовому командуванню буде доручено активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. А дипломатам - активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме військовим.

"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував на осінь заходи, які мають посилити Україну.