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Зеленський анонсував рішення, які дадуть змогу посилити ЗСУ

Порядок денний наступного засідання Ставки уже визначено.

Зеленський анонсував рішення, які дадуть змогу посилити ЗСУ
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський анонсував прийняття протягом тижня рішень, які посилять Збройні сили України.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Протягом тижня, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дадуть нам змогу ще посилити наших воїнів", - сказав президент.

Він зазначив, що військовому командуванню буде доручено активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. А дипломатам - активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме військовим.

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"У кожному з підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував на осінь заходи, які мають посилити Україну. 

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