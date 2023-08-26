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Україна і Канада почали переговори щодо угоди про надання безпекових гарантій нашій державі

Канада стала третьою після США та Великобританії державою Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори.

Україна і Канада почали переговори щодо угоди про надання безпекових гарантій нашій державі
Фото: ОПУ

За дорученням Президента Володимира Зеленського відбувся перший раунд переговорів переговори із Канадою щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Координацію перемовин здійснює керівник ОПУ Андрій Єрмак

Канада стала третьою після США та Великобританії державою Групи семи (G7), із якою Україна почала відповідні переговори.

В ОП зазначили, що двосторонні гарантії безпеки, які Україна має отримати вже зараз, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. 

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Нагадаємо, минулого місяця Group of 7 узгодила довготривалі безпекові зобовʼязання перед Україною. Вони включатимуть постачання сучасного військового обладнання для суші, повітря та моря, навчання українських військ, обмін розвідданими та допомогу в кіберзахисті. В обмін на це Київ зобов’яжеться провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю над армією

Напередодні до декларації "Великої сімки" щодо підтримки України приєдналася Словенія. Раніше цього місяця стартували переговори з Великою Британією.

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