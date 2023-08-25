До 2014 року в Україні було продано 830 танків та 400 літаків й гелікоптерів, - Порошенко

До 2014 року продовж десятиліть в Україні розпродувалися сотні одиниць воєнної техніки та озброєння. Про це розповів Петро Порошенко в інтервʼю для документального проєкту «Шлях воїна».



Він зауважив, що отримав у спадок як пʼятий президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ кількатисячне військо, не забезпечене нічим.

«Я згадую виступ тодішнього міністра оборони, адмірала Тенюха у Верховній Раді, коли він сказав, що на всі Збройні Сили України боєздатними є менше 6 тисяч осіб бойового складу. Решта – не існує і небоєздатна. Я мав уже інформацію з перших днів свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача – жахливі цифри. І я не впевнений, що всі їх чули або розуміють», – зауважив він.

Він зазначив, що за десять років в Україні було продано 830 танків. Уявіть собі якби ми їх зараз мали, причому продавали найкращі.

«За десять років було продано 715 БТРів і БМП. Уявіть, якби вони були на 24 лютого, або на червень 2014 року. Уявіть собі, що було продано більше 200 гелікоптерів – на ходу, відремонтованих – розпродано. Більше 200 літаків – винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників», – розповів він.

Також було продано більше 6 тисяч автомобілів.

Він підкреслив, що з перших днів нападу Росії українські добровольці поїхали на фронт.

«Це була просто хвиля добровольців, які прямо з Майдану пішли до частин Збройних Сил України, Національної гвардії, і своєю рішучістю і часто-густо з голими руками зупинили агресію», – сказав Порошенко.

«На кінець травня Донбас був окупований, захолений і української влади там не було. Крим був захоплений, української влади там не було. Я це знав дуже добре, бо і в Сімферополі, і в Севастополі бачив все на власні очі. Дев’ять областей, коли я був обраний, були під ударом. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Харків – це був мінімум те, де мав бути в офіційних кордонах проект «новоросія». Вже був «парламент» «новоросії» на чолі з Царьовим, вже були уряди «новоросії», прапор «новоросії», гімн «новоросії» і проект указу путіна про визнання «новоросії». От така була, хочу нагадати, ситуація», – згадує Порошенко події 2014 року.

«При цьому немає зброї. Знаєте, скільки грошей було на рахунку в казначействі? Нуль. Хтось каже було три, чотири мільярди. Ні, бо виплати, які ми мали здійснити протягом наступних трьох місяців, перевищували залишки золото-валютних резервів. Не було за що купляти», – сказав п’ятий Президент України.

Він також розповів про свою зустріч і розмову у Варшаві із президентом США Бараком Обамою. «Розмова була дуже відверта. Він сказав, що у нас є величезні труднощі давати вам будь-яке озброєння і ми не можемо вам його дати. Тому що за тією інформацією, яку ми маємо до вашого обрання, ви не маєте Збройних Сил. Половина з них – це слова Обами – є агентами фсб, а половина з них є корупціонерами. Але і ті, і ті будь-який зразок озброєння через добу буде доставлений до москви. Таке було ставлення, сприйняття партнерів», – зауважив він.

«Те, що ми тоді зупинили росіян – це мужність військовослужбовців, талант командирів і рішучі дії української держави», – наголосив пʼятий Президент.