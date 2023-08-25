ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Як США, Японія та Корея будують новий альянс. Китай лютує
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
Уночі ​росіяни атакували Дніпро ракетами, кількість поранених зросла до 10 (оновлено)
ГоловнаПолітика

До 2014 року в Україні було продано 830 танків та 400 літаків й гелікоптерів, - Порошенко

Армія складала 6 тисяч осіб бойового складу.

До 2014 року в Україні було продано 830 танків та 400 літаків й гелікоптерів, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

До 2014 року продовж десятиліть в Україні розпродувалися сотні одиниць воєнної техніки та озброєння. Про це розповів Петро Порошенко в інтервʼю для документального проєкту «Шлях воїна».

Він зауважив, що отримав у спадок як пʼятий президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ кількатисячне військо, не забезпечене нічим. 

«Я згадую виступ тодішнього міністра оборони, адмірала Тенюха у Верховній Раді, коли він сказав, що на всі Збройні Сили України боєздатними є менше 6 тисяч осіб бойового складу. Решта – не існує і небоєздатна. Я мав уже інформацію з перших днів свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача – жахливі цифри. І я не впевнений, що всі їх чули або розуміють», – зауважив він.

Він зазначив, що за десять років в Україні було продано 830 танків. Уявіть собі якби ми їх зараз мали, причому продавали найкращі.

«За десять років було продано 715 БТРів і БМП. Уявіть, якби вони були на 24 лютого, або на червень 2014 року. Уявіть собі, що було продано більше 200 гелікоптерів – на ходу, відремонтованих – розпродано. Більше 200 літаків – винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників», – розповів він. 

Також було продано більше 6 тисяч автомобілів.

Він підкреслив, що з перших днів нападу Росії українські добровольці поїхали на фронт. 

«Це була просто хвиля добровольців, які прямо з Майдану пішли до частин Збройних Сил України, Національної гвардії, і своєю рішучістю і часто-густо з голими руками зупинили агресію», – сказав Порошенко. 

«На кінець травня Донбас був окупований, захолений і української влади там не було. Крим був захоплений, української влади там не було. Я це знав дуже добре, бо і в Сімферополі, і в Севастополі бачив все на власні очі. Дев’ять областей, коли я був обраний, були під ударом. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Харків – це був мінімум те, де мав бути в офіційних кордонах проект «новоросія». Вже був «парламент» «новоросії» на чолі з Царьовим, вже були уряди «новоросії», прапор «новоросії», гімн «новоросії» і проект указу путіна про визнання «новоросії». От така була, хочу нагадати, ситуація», – згадує Порошенко події 2014 року.

«При цьому немає зброї. Знаєте, скільки грошей було на рахунку в казначействі? Нуль. Хтось каже було три, чотири мільярди. Ні, бо виплати, які ми мали здійснити протягом наступних трьох місяців, перевищували залишки золото-валютних резервів. Не було за що купляти», – сказав п’ятий Президент України. 

Він також розповів про свою зустріч і розмову у Варшаві із президентом США Бараком Обамою. «Розмова була дуже відверта. Він сказав, що у нас є величезні труднощі давати вам будь-яке озброєння і ми не можемо вам його дати. Тому що за тією інформацією, яку ми маємо до вашого обрання, ви не маєте Збройних Сил. Половина з них – це слова Обами – є агентами фсб, а половина з них є корупціонерами. Але і ті, і ті будь-який зразок озброєння через добу буде доставлений до москви. Таке було ставлення, сприйняття партнерів», – зауважив він.

«Те, що ми тоді зупинили росіян – це мужність військовослужбовців, талант командирів і рішучі дії української держави», – наголосив пʼятий Президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies