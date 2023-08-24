Канада призначила нового посла в Україні

Пані Цмок володіє українською мовою та має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про призначення Наталки Цмок послом Канади в Україні. Вона замінила на цій посаді Ларису Галадзу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

“Призначення пані Цмок відображає прихильність Канади цим важливим відносинам. Вона є кар’єрним експертом з України з багатим досвідом і розумінням багатосторонньої підтримки країни з боку Канади, включно з впровадженням Канадою програм демократії до незаконної анексії Криму Росією, створенням операції UNIFIER і канадським моніторингом українських виборів після президентської кампанії 2015 року”, - йдеться у повідомленні.

Пані Цмок володіє українською мовою, має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді, і готова сприяти поглибленню канадсько-українських зв’язків на всіх рівнях.

Нагадаємо, Канада системно підтримує Україну, зокрема надаючи безпекову допомогу та запроваджуючи санкції проти Росії та Білорусі.