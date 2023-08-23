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Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії, які зачеплять, зокрема, атомну галузь

Обмеження вводять проти чотирьох фізичних і 29 юридичних осіб.

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії, які зачеплять, зокрема, атомну галузь
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії.

Про це у своєму виступі на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

За його словами, нові санкції застосують щодо чотирьох фізичних і 29 юридичних осіб. Обмежувальні заходи зачеплять військову, промислову, фінансову та атомну гаоузі країни-агресора.

"Канада продовжуватиме стояти з Україною стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив Трюдо.

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Нагадаємо, цього місяця Канада оголошувала про санкції щодо 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб. Це посадовці російського уряду, судового і слідчого комітетів, а також суди, що фінансуються з федерального бюджету.

Також країна ввела санкції проти білоруських урядовців, суддів і соратників самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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