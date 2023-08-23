Кримська платформа 3.0: підготовка до деокупації

Завершився третій саміт Кримської платформи . Високі представники 63 країн узяли участь у заході, серед яких не лише держави Заходу, а й Глобального півдня. Цьогорічний форум відрізняється від попередніх двох, і ця відмінність вкрай важлива. Тепер Україна та її партнери фокусуються не на політичному рішенні, не на мирній реінтеграції, а на питаннях деокупації, безпеки Чорного моря та економічному та повоєнному відновленню. Київ передає сигнал усім партнерам та супротивникам: питання Криму не обговорюється , півострів – територія єдиної і неподільної України. Наша держава сама визначає шлях його деокупації.

Фото: https://www.president.gov.ua/

Минуло три роки з моменту проведення установчого саміту Кримської платформи. Тоді міжнародна ситуація кардинально відрізнялася. Так, повномасштабного вторгнення Росії не було, але й світ 3-4 роки тому не надто підтримував ідею повернення півострова назад, Україні. Багато хто на Заході думав тоді про економічні відносини з РФ, зняття не надто вже й серйозних санкцій з Росії, будівництво газогонів тощо.

Стратегія умиротворення агресора виявилася помилковою. Наслідки ми бачимо – велика війна, яка вдарила не лише по безпеці усього Заходу, а ще й Глобального Півдня. Тепер майже увесь світ мусить протидіяти Росії та її агресивним планам, постачати Україні зброю, допомагати їй економічно, думати про відновлення нашої держави, запроваджує справді жорсткі санкції проти РФ і думає, а до яких жахіть ще може вдатися Путін.

Цього усього можна було б уникнути, якби у 2014 році світове співтовариство не проковтнуло окупації Криму. Росіяни там, на території півострова, опрацювали усі репресивні схеми, які вони далі, вже як по лекалу, впроваджували на інших окупованих українських територіях.

Зараз Україна проводить вже третій саміт Кримської платформи. І тепер на порядку денному не питання реінтеграції чи політичного рішення щодо Криму, не переговори з Росією. Зараз головне – деокупація півострова, його звільнення, відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів, забезпечення безпеки Чорного моря, а також – відновлення Криму.

«Основне завдання Кримської платформи – готувати деокупацію. Ми розуміємо, як повернемось в Крим, які кроки нам потрібно зробити. Ми розуміємо, що це непросте завдання, але ми бачимо цей шлях», – зазначив президент Зеленський.

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Фото: president.gov.ua

Цьогоріч ми можемо говорити про кілька важливих досягнень формату Кримської платформи. Перший – кількість держав – учасниць від року в рік зростає. Починалося усе із 45 держав – прихильниць, а тепер, попри російський тиск, до України приїздило понад 60 наших партнерів, які відкрито кажуть: Крим – це неподільна частина України.

Другий – зростає кількість учасників формату з країн та міжнародних організацій Глобального півдня. У цьогорічному саміті виступили високопосадовці з усіх континентів, зокрема і з Південної Америки, Африки та Азії.

Попри те, що саміт відбувався у так званому гібридному форматі, коли до Києва могли приїздити далеко не усі наші партнери, коли частина з них виступала онлайн, все ж ми можемо говорити про певне підвищення рівня саміту. З заявами на підтримку України та Криму виступили президенти Литви Гітанас Науседа та Португалії Марсело Ребелу ді Соза, які були присутні вживу на саміті.

Пан ді Соза вперше приїздив до нашої держави. Під час засідання Кримської платформи він заявив: «Ми вимагаємо від Росії вивезти усі сили з території України та Криму. Неможливо розділити питання Криму від територіальної цілісності та війни, що її веде Росія. Будь-яка змова і рішення розділити ці два питання – це точно не є допомогою українському народу. Це навпаки створює перепону для відновлення її територіальної цілісності України».

Фото: www.president.gov.ua

До останнього в Києві не знали, чи візьме участь у платформі президент Туреччини Реджеп Ердоган. Українські дипломати та високопосадовці по усім можливим каналам намагалися переконати турецьке керівництво доєднатися до саміту. І, попри плани глави Турецької республіки провести переговори з Путіним, незважаючи на економічні відносини між Анкарою та Москвою, Ердоган все ж вирішив приєднатися і прямо сигналізував: Крим – це Україна, безпека Чорноморського регіону та продовольча безпека, які постраждали від агресивних дій Росії, мають бути поновлені.

У саміті взяло участь майже 30 президентів та прем’єрів: лідери Франції, Канади, Японії, Латвії, Польщі, Італії та інші. Глава Французької республіки заявив: «Франція не визнає ані анексію Росією української території (Криму), ані результати організованих нею фальшивих виборів… Я хотів би ще раз засвідчити підтримку України з боку Франції, підтримку французького народу, а також нашу повагу і захоплення вашою рішучістю і мужністю», – сказав він.

До речі, пролунав виступ і президентки Грузії Соломе Зурабішвілі. За інформацією LB.ua, попри позицію грузинського уряду та напруги, яка нині існує у відносинах між Києвом та Тбілісі, вона вирішила зробити публічну заяву та підтримати територіальну цілісність України.

Багато країн підвищили рівень присутності. Важливо, що цьогоріч свою заяву зробив і Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Насправді ми бачимо, що усі наші партнери погоджуються з позицією України, яку сьогодні ясно озвучив президент Зеленський: «Чорне море – це ключ до світової продовольчої, а отже і соціальної стабільності. Крим – це ключ до безпеки у Чорному морі. Не можна залишити ключі у руках терористів. І ми не залишимо. Україна має чітку візію, як у Криму буде відновлено нормальне мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську тиранію на нашому українському півострові».

Фото: president.gov.ua

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В МЗС України говорять, що архітектура Кримської платформи нарешті довершена. За останні три роки вдалося запустити парламентський та експертний трек, а також створити окремий вимір – Чорноморську безпекову конференцію, щоби регіональні держави, а також ті держави, які зацікавлені у стабільності Чорного моря, могли не просто обговорити и виробити ті чи інші рішення, які б допомогли побороти російську агресію та встановити поствоєнний мир у регіоні.

Разом з тим цьогоріч Україна поставила перед собою амбітну мету: почати діалог з нашими союзниками про відновлення Криму. Ба більше, вже доєднати до цього процесу міжнародних інвесторів, аби після деокупації вивести півострів з-під ізоляції. Сьогодні компанії з багатьох країн світу підписали документ про їх готовність зайти до Криму після його деокупації. Важливо, що до цієї ініціативи можуть приєднатися усі охочі фірми та корпорації після завершення саміту. І, таким чином, Україна вже створює основу для відновлення півострова, його модернізації.

Ще одне нововведення – підписання усіма бажаючими підсумкового документу, що буде містити важливі для України підходи до деокупації: підтримку територіальної цілісності, повернення наших депортованих дітей, військовополонених, українських бранців, які нині перебувають у тюрмах РФ. Звісно, – безпеку та відновлення контролю України над Запорізькою АЕС, безпеку Чорноморського регіону, поновлення зернового експорту, питання відновлення після екоциду, – до прикладу, атаки Росії по Каховській ГЕС, підтримку спеціального трибуналу тощо.