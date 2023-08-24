Україна просить Ліван не пускати до себе сирійське судно, що може перевозити крадене українське зерно

FINIKIA перевозила 6000 тонн кукурудзи, яку українська сторона вважає викраденою зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Україна звернулася до Лівану з проханням заборонити сирійському вантажному судну FINIKIA, що перевозить імовірно вкрадене українське зерно, зайти в ліванський порт Тріполі, передає Reuters.

FINIKIA перевозила 6000 тонн кукурудзи, яку українська сторона вважає викраденою.

У ноті ліванським міністерствам транспорту, фінансів та економіки, а також митному управлінню українське посольство повідомило, що кукурудза була "вкрадена зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях".

У документі йдеться, що судно «порушило міжнародне право». Україна висловила сподівання, що Ліван «не допустить захід вищезгаданого вантажного судна FINIKIA до ліванських портів для продажу краденого українського зерна».

За даними MarineTraffic та джерела в порту Тріполі, судно із продукцією там не пришвартувалося.

Минулого року судно «Лаодикія» під сирійським прапором пришвартувалося у Бейруті та перевозило, за даними української сторони, 10 000 метричних тонн краденого борошна та ячменю. Ліван спершу зупинив корабель, але зрештою дозволив йому піти. Судно рушило до Сирії.

І "Фінікія", і "Лаодикія" належать Головному управлінню морського транспорту Сирії. Влада і кораблі, що їй належать, з 2015 року перебувають під санкціями США.

Нагадаємо, торік Росія отримала понад 530 млн доларів за викрадене росіянами українське зерно, вивезене до Лівану та переоформлене через фальшиві декларації.

Посол України в Лівані Ігор Осташ заявив про те, що крадене українське зерно перевозять 87 суден.