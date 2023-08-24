Норвегія надасть Україні ракети до систем ППО IRIS-T

Окремо премʼєр оголосив про виділення коштів на забезпечення газопостачання і електроенергії.

Уряд Норвегії вирішив надати Україні зенітні ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Відповідну заяву під час візиту до Києва у День Незалежності зробив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре. Окремо від військової допомоги він оголосив фінансову, повідомили на сайті уряду Королівства.

"Норвегія продовжуватиме підтримувати захист України від Росії стільки, скільки буде потрібно. Україна зараз потребує термінової військової та матеріальної підтримки. Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для ППО. Тут Норвегія підтримує чим може", – сказав він.

Уряд Норвегії зазначив, що раніше Україна отримувала значні пожертвування на ППО від західних країн, але потреба все ще величезна. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ і зараз передає зенітні ракети.

"Це одна з найбільших на сьогодні норвезьких пожертвувань військової техніки Україні", – зазначив Прем'єр-міністр.

Ракети можна буде запускати з пускових установок, які надала Швеція.

Йонас Гар Стьоре під час візиту до столиці України також повідомив, що Норвегія виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон (понад 4 млн млрд гривень) для забезпечення газопостачання та електроенергії в Україні.

"Українській владі потрібна наша допомога, щоб забезпечити електроенергією та теплом будинки, підприємства та громадські установи перед наступною зимою", – заявив голова уряду.

Гроші надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Вони спрямовані на ремонт і технічне обслуговування критично важливої електричної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від військових дій (865 мільйонів норвезьких крон), а також на закупівлю газу для аварійного зберігання (635 мільйонів норвезьких крон).

Нагадаємо, сьогодні норвезький телеканал з посиланням на анонімне джерело повідомив, що Норвегія вирішила стати третьою країною, яка погодилася надати Україні винищувачі F-16. Офіційних підтверджень поки немає.

В липні цього року Норвегія повідомила, що передала Україні дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet. А разом із Данією королівство вирішило надати Україні 9000 артилерійських снарядів.