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Росіяни обстріляли з танка село на Херсонщині, поранений чоловік

У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Росіяни обстріляли з танка село на Херсонщині, поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 24 серпня окупанти обстріляли село Миколаївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОДА.

Згідно з повідомленням, росіяни вдарили по населеному пункту ймовірно з танка близько 10:00. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Нагадаємо, сьогодні близько одинадцятої години ворог вчергове обстріляв Херсон. Один із снарядів потрапив у дах приватного будинку у середмісті. Поранені троє людей, серед них – дитина.

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