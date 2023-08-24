Росіяни обстріляли з танка село на Херсонщині, поранений чоловік

У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Уранці 24 серпня окупанти обстріляли село Миколаївка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОДА.

Згідно з повідомленням, росіяни вдарили по населеному пункту ймовірно з танка близько 10:00. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні близько одинадцятої години ворог вчергове обстріляв Херсон. Один із снарядів потрапив у дах приватного будинку у середмісті. Поранені троє людей, серед них – дитина.