Росія обстріляла центр Херсона (оновлено)

Вранці 24 серпня Росія влаштувала черговий обстріл Херсона.
Під ударом опинився центр міста. Про це повідомив голова ОВА у Telegram.
"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!" – написав він близько 11 години.
Приблизно через годину після цього в Офісі генпрокурора повідомили про наслідки ворожого удару. Поранені щонайменше троє людей, зокрема дитина.
"Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються", – повідомили в Офісі генерального прокурора.
В ОВА згодом уточнили, що пораненою є семирічна дівчинка. У неї – поранення спини, руки та ноги. Дитину госпіталізували.
Протягом минулої доби ворог поранив у Херсонській області сімох цивільних, з них шестеро потребували госпіталізації. Серед обстріляних обʼєктів – дитсадок.