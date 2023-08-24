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Росія обстріляла центр Херсона (оновлено)

Поранені щонайменше троє людей. 

Вранці 24 серпня Росія влаштувала черговий обстріл Херсона.

Під ударом опинився центр міста. Про це повідомив голова ОВА у Telegram.

"Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття!" – написав він близько 11 години.

Приблизно через годину після цього в Офісі генпрокурора повідомили про наслідки ворожого удару. Поранені щонайменше троє людей, зокрема дитина.

"Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються", – повідомили в Офісі генерального прокурора. 

В ОВА згодом уточнили, що пораненою є семирічна дівчинка.  У неї – поранення спини, руки та ноги. Дитину госпіталізували.

Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
Наслідки обстрілу Херсона

Фото: Офіс генерального прокурора

Протягом минулої доби ворог поранив у Херсонській області сімох цивільних, з них шестеро потребували госпіталізації. Серед обстріляних обʼєктів – дитсадок. 

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