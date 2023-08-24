​Newsweek: через власну недбалість російські повітряні сили втратили понад 20% своїх літаків і гелікоптерів

"Небойові втрати" в РФ пояснюють збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з війною.

За час повномасштабної війни понад п’ята частина відомих втрат російських літаків та вертольотів спричинена несправністю техніки, помилками пілотів та обстрілами військами РФ.

Про це пише Newsweek.

Видання використало дані розвідки з відкритих джерел Oryx, а також повідомлення російських ЗМІ.

Із 24 лютого 2022 року та за даними на 17 серпня 2023 року кожна п'ята (21,7%) підтверджена втрата пілотованої авіації РФ, включно з реактивними літаками, вертольотами та транспортними літаками, була пояснена у Росії збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з безпосередніми бойовими діями проти України.

В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня Росія втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати.

У Newsweek повідомили, що змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарату, включаючи 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. Тобто загалом – 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них, зокрема, сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та три російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

Нагадаємо, станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні 315 літаків та 316 гелікоптерів.

23 серпня ввечері у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав власнику так званої ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.