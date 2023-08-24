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​Newsweek: через власну недбалість російські повітряні сили втратили понад 20% своїх літаків і гелікоптерів

"Небойові втрати" в РФ пояснюють збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з війною.

​Newsweek: через власну недбалість російські повітряні сили втратили понад 20% своїх літаків і гелікоптерів
Ілюстративне фото

За час повномасштабної війни понад п’ята частина відомих втрат російських літаків та вертольотів спричинена несправністю техніки, помилками пілотів та обстрілами військами РФ.

Про це пише Newsweek.

Видання використало дані розвідки з відкритих джерел Oryx, а також повідомлення російських ЗМІ.

Із 24 лютого 2022 року та за даними на 17 серпня 2023 року кожна п'ята (21,7%) підтверджена втрата пілотованої авіації РФ, включно з реактивними літаками, вертольотами та транспортними літаками, була пояснена у Росії збоями системи, помилками пілотів, "дружнім вогнем", або іншими подіями, які не пов'язані з безпосередніми бойовими діями проти України.

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В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня Росія втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати.

У Newsweek повідомили, що змогли виявити знищення 221 пілотованого літального апарату, включаючи 17 реактивних літаків та 18 вертольотів. Тобто загалом – 48 одиниць, які вважаються небойовими втратами. Серед них, зокрема, сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 та три російські розвідувально-ударні вертольоти Ка-52.

Нагадаємо, станом на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні 315 літаків та 316 гелікоптерів.

23 серпня ввечері у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав власнику так званої ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

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