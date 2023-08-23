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Байден не здивований, що Пригожин міг стати ціллю, - CNN

Президент США вважає, що в Росії відбувається мало того, за чим не стоїть Путін.

Байден не здивований, що Пригожин міг стати ціллю, - CNN
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден відреагував на звістку про аварію літака під Москвою, де, ймовірно, міг загинути голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Про це повідомляє CNN.

“Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований”, - сказав Джо Байден.

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Він додав, що “в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін, але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь”.

Нагадаємо, сьогодні у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

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