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Президент Литви вручив нагороди Залужному, Резнікову та Кулебі

Це державні нагороди за заслуги перед Литовською Республікою.

Президент Литви вручив нагороди Залужному, Резнікову та Кулебі
Фото: Міноборони України

23 серпня президент Литви Ґітанас Науседа вручив у Києві державні нагороди Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, міністру оборони України Олексію Резнікову та міністрові закордонних справ Дмитрові Кулебі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Залужний отримав офіцерський хрест Ордену Хреста Витязя (Погоні), Резніков - орден «Хрест Погоні», Кулеба — орден «За заслуги перед Литвою».

Це державні нагороди за заслуги перед Литовською Республікою.

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Нагадаємо, 23 серпня Президент Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Ґітанасом Науседою, котрий прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи. Згодом Науседа повідомив, що у вересні Литва дасть Україні установки NASAMS.

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