Росія завдала по Україні 9 ракетних і 49 авіударів упродовж доби, - Генштаб

Упродовж доби Росія завдала по Україні 9 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На фронті відбулись 16 бойових зіткнень.

Також сьогодні окупанти здійснили чергову атаку БпЛА «Shahed-136/131». ППО збила 12 безпілотників.

Натомість авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління росіян, 10 ударів по районах зосередження особового складу та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 23 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Іскрисківщина, Покровка, Рясне Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області№

та росіяни завдали авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Іскрисківщина, Покровка, Рясне Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області№ на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе, Орлянське Харківської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе, Орлянське Харківської області; на Лиманському артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямпіль, Закітне, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне Донецької області;

артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямпіль, Закітне, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне Донецької області; на Бахмутському ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Никифорівка, Василівка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка Донецької області;

ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Никифорівка, Василівка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Благодатне, Урожайне Донецької області;

від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Магдалинівка, Лукянівське, Павлівка, П’ятихатки, Плавні Запорізької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Магдалинівка, Лукянівське, Павлівка, П’ятихатки, Плавні Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїла Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, уночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок нічної атаки Росія знищила 13 тисяч тонн зерна в порту Ізмаїла.