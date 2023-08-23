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Росіяни зруйнували підприємство у селі Михайлівка на Харківщині

За попередньою інформацією, стріляли ракетою Х-35.

Росіяни зруйнували підприємство у селі Михайлівка на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

Війська Російської Федерації завдали ракетного удару по селу Михайлівка Чугуївського району Харківської області, пошкоджений склад підприємства.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

"За даними слідства, 23 серпня близько 10:00 ворог наніс ракетний удар по с. Михайлівка Чкаловської громади Чугуївського району. За попередньою інформацією, ракетою Х-35. Пошкоджено склад цивільного підприємства", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

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Нагадаємо, що 22 серпня близько 20:30 вечора ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по селищу Чкалівське Чугуївського району Харківської області.

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